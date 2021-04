Monza: Brianzacque con il Rotary dona computer per gli anziani delle rsa BrianzAcque ha donato 15 computer appena dismessi al Rotary Club Villa Reale. E ora saranno destinati agli ospiti di alcune residenze per anziani.

BrianzAcque ha donato 15 computer appena dismessi al Rotary Club Villa Reale. La consegna è avvenuta nella mattinata di lunedì. Presenti sia il presidente e amministratore delegato della società, Enrico Boerci, sia la presidente del Rotary Club monzese, Silvia Anna Maria Brambilla.

I pc donati da BrianzAcque saranno ora destinati agli ospiti di alcune residenze per anziani che “saranno accompagnati nell’acquisire maggior dimestichezza con la tecnologia e il mondo digitale”. Un modo per far sì che, dato anche l’attuale contesto pandemico, gli anziani beneficiari possano tenersi in contatto con più facilità con i propri cari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA