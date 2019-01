Monza: blitz antidroga attorno all’istituto Mapelli, due studenti segnalati Due studenti, uno maggiorenne e una ragazza minorenne, sono stati identificati e segnalati lunedì 21 gennaio durante un blitz antidroga condotto da agenti del Nost, il nucleo operativo sicurezza tattica, della Polizia Locale di Monza con il supporto dell’unità cinofila.

Due studenti, uno maggiorenne e una ragazza minorenne, sono stati identificati e segnalati lunedì 21 gennaio durante un blitz antidroga condotto da agenti del Nost, il nucleo operativo sicurezza tattica, della Polizia Locale di Monza, quattro in divisa e due in abiti civili e auto priva di insegne, con il supporto dell’unità cinofila del Nucleo Operativo Cinofili.

I due studenti sono stati pizzicati nelle zone limitrofe all’Istituto tecnico statale commerciale e per geometri Achille Mapelli, tra viale Libertà e via Sant’Anastasia. Lo studente maggiorenne è stato trovato con poco più di tre grammi di hashish mentre la ragazza era intenta a fumare uno spinello e aveva in tasca circa un grammo di hashish. A entrambi sono state sequestrate le sostanze stupefacenti e sono stati segnalati alla Prefettura. La minorenne è stata consegnata ai genitori chiamati sul posto dagli agenti.

L’obiettivo di queste azioni, ha spiegato l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena, è quello di «assicurare un controllo capillare e incisivo nei pressi delle scuole, luoghi sensibili e colpire duramente chi entra nelle scuole con la droga e chi la spaccia e tutelare i giovani. E lo capiscono anche gli adulti, come dimostrano i genitori della ragazza che fumava lo spinello che hanno ringraziato gli agenti di polizia locale per l’intervento».

Altri controlli sono avvenuti in via Lecco, nella zona della biblioteca comunale, area ove si danno appuntamento soggetti senza fissa dimora e dove in più occasioni sono state segnalate situazioni di spaccio: l’attività ha permesso di identificare alcune persone già note al Comando di polizia locale, ma non è stata accertata alcuna irregolarità. Infine, presso il piazzale della Stazione è stato fermato e denunciato un cittadino extracomunitario originario del Gambia, privo di documenti e quindi fotosegnalato, che, dopo una breve resistenza, ha consegnato circa 7 grammi di hashish, già suddivisa per lo spaccio.

