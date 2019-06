Monza, incidente in viale Stucchi: auto ribaltata dopo un contatto in uscita dalla rotatoria Un contatto all’uscita dalla rotonda e un’auto è finita a ruote all’aria. È successo lunedì mattina in viale Stucchi a Monza nell’ora del traffico dei pendolari, una donna è rimasta ferita.

Un contatto all’uscita dalla rotonda e un’auto è finita a ruote all’aria. È successo lunedì mattina in viale Stucchi a Monza nell’ora del traffico dei pendolari, una donna è rimasta ferita. Entrambe le auto viaggiavano in direzione San Rocco: il contatto laterale è avvenuto all’uscita dalla rotatoria con via Salvadori e una Smart ha avuto la peggio, ribaltandosi. Sul posto l’ambulanza della Croce bianca di Brugherio, la pattuglia dell’Infortunistica della polizia locale e una pattuglia del nucleo mobile per servizio viabilità.

Ripercussioni sul traffico per il tempo dei soccorsi: inizialmente è stato deviato su via Salvadori, il viale è tornato percorribile alle 9. Coinvolte due donne residenti in provincia di 52 anni e 57 anni.

Monza incidente lunedì 24 giugno viale Stucchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA