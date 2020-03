Monza: arrestato dopo un furto in un bar, nel mirino anche un asilo nido

Ladri in azione tra via Sant’Alessandro e via Mercadante a Monza, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 21enne incensurato. Sono invece riusciti a fuggire due complici che hanno tentato un furto nell’asilo nido “Hakuna Matata”