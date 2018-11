Monza: arrestato da pochi giorni (e libero) era già in giro con della droga Arresto bis per droga per un 25enne tunisino fermato in via Borgazzi, a Monza: gli agenti della polizia di Monza l’avevano già arrestato qualche giorno fa; l’hanno trovato in possesso di circa 17 grammi di hashish e di 370 euro, verosimilmente provento dello spaccio. È scattato un nuovo arresto.

Gli agenti della polizia di Monza l’avevano già arrestato qualche giorno fa, tanto che aveva l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria, e hanno fatto il bis lunedì notte, attorno alle 2, quando l’hanno bloccato dopo un timido tentativo di fuga e l’hanno trovato in possesso di quasi un grammo di hashish e di 170 euro, probabile provento dello spaccio.

Si tratta di un 25enne tunisino: l’uomo, mentre si trovava in via Borgazzi, alla vista dell’auto della polizia ha accelerato il passo cercando di allontanarsi, invano. Bloccato dai poliziotti, il 25enne è stato identificato e, dalla banca dati, è emerso che era già stato colpito dalla misura cautelare personale. Perquisito, è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente e del denaro. Non solo, durante una perquisizione domiciliare è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente (circa 16 grammi di hashish già suddivisa in dosi) e altri 200 euro, somma ritenuta provento dello spaccio di droga. Per il 25enne è quindi scattato un nuovo arresto.

