Monza, arrestati il pusher e il suo cliente traditi dal via vai nel portone di via Borgazzi I carabinieri nel fine settimana a Monza hanno arrestato un pusher e il suo cliente: lo scambio di cocaina è avvenuto in un portone di via Borgazzi.

Un pellegrinaggio verso quel portone scandito da ingressi e uscite regolari ha portato all’arresto di due persone nel fine settimana a Monza. I carabinieri hanno colto in flagranza un quarantenne, con cittadinanza algerina e residenza in Brianza, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e un ventenne, con cittadinanza marocchina, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un servizio del territorio i militari hanno notato il via vai da uno stabile di via Borgazzi e si sono fermati a controllare: in quel momento hanno visto i due soggetti passarsi qualcosa di mano e il più giovane, arrivato a bordo di uno scooter, reagire con violenza cercando di scappare.

Il pusher aveva con sé circa 100 euro in contanti, l’acquirente la dose di cocaina appena prelevata. Entrambi sono stati processati per direttissima, il cliente è finito in carcere per resistenza.

