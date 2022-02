Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, ArcoDonna insegna la cucina italiana: un corso base per donne straniere La cucina italiana come ponte tra le culture grazie al corso di ArcoDonna per donne straniere. Come iscriversi.

La cucina italiana come ponte tra le culture. L’associazione ArcoDonna propone un corso di cucina rivolto a donne straniere. L’idea è quella di offrire un vero e proprio laboratorio nel quale verranno insegnati gli elementi base della cucina italiana, attraverso alcune ricette tra le più caratteristiche della nostra tavola. Un corso completo per portare in tavola il buono dell’Italia: dai primi piatti ai secondi di verdura (per venire incontro alle scelte religiose delle partecipanti) fino ai dolci.

L’appuntamento per le aspiranti cuoche è il venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 negli spazi dell’oratorio di Sant’Alessandro, in via Sant’Alessandro 15 a Monza.

Il corso prenderà il via il prossimo 4 marzo e terminerà i 1 aprile. È già possibile iscriversi alle lezioni contattando l’indirizzo [email protected] .

L’iniziativa rientra nel progetto “Progettare l’empowerment – Donne in azione” promosso in collaborazione con Cadom.

Nel rispetto delle misure di sicurezza ancora previste per il contenimento della pandemia al corso non saranno ammesse più di otto partecipanti, selezionate attraverso un colloquio conoscitivo in programma il 25 febbraio a partire dalle 10 sempre all’oratorio di Sant’Alessandro.

