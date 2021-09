Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, apre la Sp6: prima l’attraversamento pedonale in via della Birona, totale entro dicembre L’ultimo crono-programma comunicato dalla Provincia di Monza e Brianza ha previsto un’apertura a step della Sp6, la tangenzialina dell’ospedale San Gerardo tra Monza e Lissone. Lunedì apre l’attraversamento pedonale in via della Birona, totale entro dicembre.

Settimane forse decisive per la Tangenzialina sp6, tra Monza e Lissone alle spalle dell’ospedale San Gerardo, che dovrebbe essere percorribile entro la fine del mese di dicembre. È l’ultimo crono-programma comunicato dalla Provincia di Monza e Brianza che ne ha previsto un’apertura a step.

Dalla settimana del 27 settembre è prevista l’apertura dell’attraversamento pedonale in via della Birona, tra i Comuni di Monza e Lissone, “per garantire fruizione dei servizi presenti nella zona in sicurezza”.

LEGGI Tangenzialina Sp6 e sicurezza dei pedoni: «Incontri con Monza e Lissone per soluzioni di mobilità dolce»

La pericolosità del tratto per pedoni e ciclisti era stata segnalata anche dai residenti e la Provincia ha rinserito l’attraversamento pedonale tra le opere di realizzazione a tutela della mobilità dolce che garantisce, in questa prima fase, l’attraversamento, in attesa che i Comuni definiscano una soluzione definitiva.

“ Abbiamo deciso di venire incontro alle richieste dei cittadini – e dei Comuni - e permettere l’utilizzo dell’attraversamento pedonale già prima dell’apertura del tunnel: quello tra i Comuni di Monza e Lissone sappiamo essere un nodo strategico di collegamento tra le residenze e le aree commerciali che si sono insediate nel tempo e quindi vogliamo garantire in primis la sicurezza della mobilità pedonale intanto che si sta procedendo alla chiusura completa del cantiere”, spiegano il presidente Luca Santambrogio e il consigliere delegato Fabio Meroni.

Poi sarà la volta degli automobilisti che potranno imboccare il tunnel lungo la tangenzialina del San Gerardo.

L’apertura del tunnel, in direzione ospedale, è prevista entro la fine di ottobre, l’apertura totale entro la fine del mese di dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA