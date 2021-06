Monza: apre il cantiere per la rete fognaria a San Fruttuoso, i Cittadini attivi si mobilitano Aperto il cantiere per i lavori sulla rete fognaria tra le vie Marelli e Tazzoli, nel quartiere San Fruttuoso a Monza. Il gruppo Cittadini attivi annuncia controlli e disponibilità a ricevere segnalazioni.

Hanno preso il via lunedì 14 giugno, i lavori sulla rete fognaria promossi da Brianzacque tra le vie Marelli e Tazzoli, nel quartiere San Fruttuoso a Monza. Un intervento complesso che stravolgerà la viabilità del rione fino al 13 agosto. Disagi per i residenti ma anche per i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia Sacra Famiglia, che si trova in via Marelli proprio all’imbocco del cantiere. Per il momento l’interruzione riguarda il tratto di via Marelli tra i civici 8 e 10, ma questo ha comportato fin da subito la modifica alla viabilità anche nelle strade intorno.

È vietata la sosta in via Risorgimento, in via Tazzoli, all’incrocio tra le vie Bassi e Marelli, in via Anzani, Tanaro e Bassi. Fino al 13 agosto, data prevista per la fine dei lavori, sarà vietato il transito in via Tazzoli dal civico 1 fino al 12. Sono state anche deviate le linee degli autobus z208 e z212. È stata invece prevista una fermata provvisoria in via Tanaro, mentre sono state soppresse le fermate di via Risorgimento (in direzione San Fruttuoso), via Marelli prima e dopo via Belfiore, e prima di via Anzani. Tutte le informazioni sulle strade coinvolte nel cantiere e le modifiche apportate alla viabilità sono disponibili sul sito del Comune di Monza.

Per aiutare i residenti a districarsi nell’inevitabile caos che il cantiere genererà, il gruppo Cittadini attivi San Fruttuoso ha istituito un gruppo di controllo dei lavori.

«Nel rispetto delle competenze di occuperemo di vigilare sulla bontà delle opere stradali in corso e raccoglieremo eventuali lamentale da parte della cittadinanza. Potranno scriversi sulla nostra casella di posta ([email protected]) e noi provvederemo a inoltrare le richieste agli organi competenti», spiegano dal gruppo Cittadini attivi San Fruttuoso.

