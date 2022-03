Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Camminata per la pace in Ucraina a Monza

Monza: almeno 2mila studenti in marcia per la pace in Ucraina lunedì 7 marzo La Rete delle scuole paritarie di Monza ha promosso per lunedì 7 marzo una “Camminata per la pace” in Ucraina: adesione anche dalle statali, attesi almeno 2mila studenti.

Duemila studenti delle scuole superiori di Monza si danno appuntamento lunedì 7 marzo in piazza Trento e Trieste, a Monza, per dare vita alla Camminata per la pace.

«L’iniziativa è nata nella Rete delle scuole paritarie di Monza e della Brianza ed è stata accolta favorevolmente e supportata dal Comune di Monza – spiega Andrea Villa, coordinatore didattico del Collegio Bianconi e promotore dell’evento insieme alla dirigente del liceo Dehon, Sara De Sanctis -. Lo scopo è quello di consentire ai nostri studenti di testimoniare il valore supremo della pace e allo stesso tempo innalzare preghiere al Dio della pace, nello spirito dei diversi carismi che animano le nostre scuole».

La manifestazione si muoverà con tre cortei distinti, partendo da tre punti della città: piazza Citterio, via Prina e i Boschetti reali. Tutti i partecipanti raggiungeranno poi piazza Trento e Trieste per il momento conclusivo a cui parteciperà anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Monza, Pierfranco Maffè insieme all’arciprete, monsignor Silvano Provasi, che guiderà la preghiera comunitaria.

I tre cortei si daranno appuntamento nei rispettivi punti di ritrovo alle 11. Per mezzogiorno è previsto l’arrivo in piazza Trento dove ad attendere gli studenti ci sarà anche il sindaco, Dario Allevi. Proprio in piazza verrà letto il testo dell’articolo 1 della Costituzione italiana. Seguirà poi la lettura della testimonianza di una famiglia italo – ucraina.

Sei le scuole superiori coinvolte: i collegi Bianconi, Villoresi e Guastalla, le Canossiane, l’istituto Dehon e il liceo Valentini. A questi si aggiungeranno anche alcuni rappresentanti delle scuole statali presenti in città.

