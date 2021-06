Monza: alla Puecher niente festa di fine anno, mostra a cielo aperto dei disegni dei bambini «Ad ogni allievo abbiamo chiesto di raccontare con le parole e il disegno cosa rappresenti la scuola», spiegano le maestre. È nata così questa mostra. I cancelli e i muri della scuola raccontano i pensieri e i sogni dei bambini. Guarda le foto

Niente festa di fine anno per gli studenti della scuola primaria Puecher. Come per tutti in tutte le altre scuole, anche qui le norme anti Covid ancora in vigore non hanno permesso l’ingresso nella scuola di genitori e famigliari, come era consuetudine prima della pandemia, in occasione della festa per la chiusura dell’anno. E così maestre e studenti hanno deciso di allestire sul cancello di ingresso della scuola una mostra a cielo aperto con i lavori e i disegni realizzati dai bambini.

«Ad ogni allievo abbiamo chiesto di raccontare con le parole e il disegno cosa rappresenti la scuola», spiegano le maestre. È nata così questa mostra. I cancelli e i muri della scuola raccontano i pensieri e i sogni dei bambini della Puecher. «Abbiamo voluto mostrarli a tutti, non solo ai loro genitori, amici e famigliari ma a tutto il quartiere, che in questo modo potrà conoscere meglio il lavoro dei nostri alunni», aggiungono le maestre.

Sarah Valtolina

