Monza: al volante a 92 anni centra un furgone che si ribalta e ne colpisce un altro Carambola con due feriti lievi martedì mattina all’incrocio tra le vie Duse e Borsa, a Monza. A innescare il sinistro stradale una automobilista di 92 anni residente in città alla guida di una Volkswagen Golf

Incidente in via Borsa, a Monza, martedì 21 luglio, in mattinata: tre i mezzi coinvolti. Uno si è ribaltato su un fianco. Feriti lievi. A innescare la carambola una automobilista di 92 anni residente in città alla guida di una Volkswagen Golf: secondo la ricostruzione della polizia locale, la donna, giunta da via Duse all’incrocio con via Borsa ha centrato un furgone Renault Master, guidato da un uomo di 54 anni di Concorezzo, che a causa dell’urto si è ribaltato su un lato e dopo aver strisciato per una decina di metri ha terminato la marcia urtando un furgone Mercedes in sosta.

Sul posto è intervenuto personale sanitario inviato dal 118 e una pattuglia della polizia locale per i rilievi del sinistro. La conducente della Golf e la una trasportata sono state condotte al pronto soccorso del Policlinico di Monza per ferite lievi.

