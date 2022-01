Monza Scuola elementare via Omero -Koine- (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: al comprensivo Koiné il supporto alle famiglie per l’iscrizione a scuola e il corso di italiano per le mamme L’Istituto Comprensivo Koiné di Monza ha organizzato, in collaborazione con le Associazioni Diritti Insieme e Alisei, un servizio di supporto per aiutare nell’iscrizione digitale alla scuola le famiglie del quartiere, caratterizzato dalla presenza di comunità straniere.

Non tutti sono nativi digitali e anche chi non è proprio a digiuno di nuove tecnologie può incontrare difficoltà soprattutto nelle pratiche con la pubblica amministrazione e similari. Per venire incontro alle famiglie alle prese con l’iscrizione scolastica dei figli, che deve essere effettuata online su piattaforma del Ministero dell’Istruzione entro il 28 gennaio con tanto di identità digitale, l’Istituto Comprensivo Koiné di San Rocco ha organizzato, in collaborazione con le Associazioni Diritti Insieme e Alisei, un servizio di supporto per aiutare nell’inserimento dei dati.

L’IC Koiné comprende le scuole primarie Zara, Omero e Sant’Alessandro e la scuola media Pertini. Il quartiere è caratterizzato da una forte presenza di comunità straniere e l’intervento è stato voluto dalla dirigente scolastica dell’Istituto Anna Guglielmetti per favorire il corretto utilizzo della piattaforma ministeriale da parte di quei genitori che non hanno familiarità con la lingua italiana.

Inoltre, l’istituto per favorire e migliorare la comunicazione con genitori di provenienza straniera, ha in programma anche l’avvio di corsi di italiano rivolti specificatamente alle mamme, in collaborazione con le rappresentanze genitoriali e l’Associazione Diritti insieme, che già conduce analoghe attività a Monza e provincia.

«La comprensione della lingua riveste un’estrema importanza nelle relazioni scuola-genitori, anche per il ruolo che la famiglia può e deve avere nel sostegno allo studio dei figli - sottolinea la dirigente - Per non parlare dell’importanza di simili azioni al fine di una piena integrazione delle famiglie migranti e per una reciproca conoscenza».

Il servizio di iscrizione scolastica sarà attivo nei giorni 18, 19, 25, 26 gennaio dalle ore 8.30 alle 12.30. I genitori interessati potranno presentarsi, muniti di SPID, codice fiscale proprio e dei figli, indirizzo e-mail e cellulare presso la sede di via Omero.

