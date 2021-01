Monza: addio a Luigi Moretti, ha fondato la Fiera e il Comitato pro Brianza Provincia È mancato mercoledì 27 gennaio Luigi Moretti, aveva 82 anni: è stato il fondatore della Fiera di Monza e ha dato vita al Comitato pro Brianza Provincia.

È stato un anticipatore dei tempi Luigi Moretti, patron della Fiera di Monza e uno dei membri fondatori del Comitato pro Brianza Provincia che ha poi portato all’istituzione dell’ente. Lucano di origine, ma legatissimo a Monza è scomparso mercoledì 27 gennaio a 82 anni.

Nell’ottobre 1988 aveva dato il via a una vetrina territoriale di diverse categorie merceologiche, la Fiera di Monza appunto, in una struttura provvisoria di viale delle Industrie. L’esperimento ebbe subito successo perché Moretti aveva “inventato” una formula nuova: coniugare la fondamentale realtà commerciale con l’impegno sociale, con propositi e obiettivi culturali, con grande attenzione al territorio e all’ambiente. Memore dei suoi studi classici, Moretti soleva dire che la fiera era come un’agorà greca, la piazza dove si fanno affari ma anche ci si incontra, ci si conosce, si discute. All’interno della fiera, continuata per oltre vent’anni, Moretti aveva istituito concorsi, premi, rassegne, convegni e conferenze. Le giornate fieristiche richiamavano persone da tutto il circondario. All’inaugurazione intervenivano politici nazionali. Nel 1995 era arrivato l’allora presidente del Senato Carlo Luigi Scognamiglio.

Tra i premi più importati ideati da Moretti c’è sicuramente il premio Teodelinda, ispirato alla regina longobarda, che è stato attribuito a donne di “qualunque nazionalità, religione, razza”. Tra loro Maria Pia Fanfani, Letizia Moratti, Irene Pivetti e persino madre Teresa di Calcutta, nel 1995. La suora albanese aveva mandato a Monza a ritirarlo alcune sue consorelle ma Moretti aveva voluto recarsi a Roma a consegnarlo di persona. Di quell’incontro conservava un ricordo emozionante e un crocifisso che teneva sempre con sé.

Alle donne monzesi e brianzole era assegnato il tema “Sperada” che si rifaceva al fermacapelli che la Lucia manzoniana era solita indossare. Altri premi importanti sono stati il “Trofeo fiera di Monza per lo sport “, destinato a campioni e giovani promesse e il “Brianza in costume” per la ricerca e la riscoperta delle nostre radici, la Fiera de Santo Giovanni, dedicata alle associazioni di volontariato. All’organizzazione della Fiera, che negli ultimi anni era diventata un contenitore di saloni tematici, Moretti aveva affiancato per qualche anno quella del Motormonza, un’esposizione degli ultimi modelli di autovetture. Moretti è stato anche editore di riviste dedicate alla Fiera, “Pratum Magnum”, in onore alla piazza del mercato monzese e “Realtà Brianza”. Lascia la moglie e due figlie, Ida e Lucia.

