Monza: accordo tra Consorzio Villoresi e Comune, via ai lavori sulle ciclabili del canale Risolto il problema di competenze tra Consorzio Villoresi e Comune: piazza Trento in base a un accordo quadro stanzia i fondi per intervenire sulla ciclabili del canale.

Lavori in vista sulla ciclabile del Canale Villoresi dopo l’avvenuto passaggio di competenze, all’inizio dell’anno, tra il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi e il Comune di Monza. Per mettere in sicurezza il frequentatissimo tratto che costeggia il canale l’amministrazione monzese ha stanziato 450mila euro.

Le opere, inserite un accordo quadro che permetterà di intervenire ogni volta che sarà necessario, interesseranno il tratto compreso tra il confine con il comune di Muggiò e via Buonarroti. In particolare, saranno ripristinati i parapetti che in certi tratti sono stati danneggiati o divelti del tutto e rappresentano, quindi, un problema di sicurezza e sarà ricostruito il muro di contenimento in via Col di Lana. Il cantiere dovrebbe partire entro la fine dell’estate.

«Abbiamo dato seguito a una delibera della Giunta Scanagatti che, poco prima della fine del mandato, prevedeva che il Comune di Monza si sarebbe dovuto occupare della gestione delle piste ciclabili del Villoresi - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa - La delibera non prevedeva fondi ma noi non abbiamo voluto lasciare gli impegni sulla carta soprattutto in un momento come questo in cui riteniamo che i progetti legati alla mobilità dolce siano un’opportunità da cogliere al volo per accelerare quel processo di trasformazione della città e anche un’occasione imperdibile per portare avanti politiche sui nuovi stili di vita che sono al centro della nostra agenda».

