Monza, a San Fruttuoso manca la biblioteca: l’associazione culturale mette i libri in piazza I soci dell’associazione culturale San Fruttuoso nei giorni scorsi hanno allestito un banchetto per lo scambio libri accanto all’ingresso della chiesa parrocchiale del quartiere, a Monza, dove manca una biblioteca.

“Leggere e sapere guarisce (anche) dai danni collaterali del Covid”. Così recita il cartello scritto dai soci dell’associazione culturale San Fruttuoso che nei giorni scorsi hanno allestito un banchetto per lo scambio libri accanto all’ingresso della chiesa parrocchiale del quartiere, a pochi passi dalla Curt lunga, la sede dell’associazione in via San Fruttuoso, a Monza.

Un modo per promuovere e stimolare la lettura e coinvolgere lettori di ogni età. A disposizione del pubblico ci sono libri per i piccolissimi, racconti per i bambi, romanzi e persino saggistica.

Un’iniziativa, quella dello scambio dei libri, intrapresa da tempo dall’associazione ma poi interrotta a causa dell’emergenza sanitaria. Prima della pandemia, infatti, era possibile frequentare liberamente la sede dell’associazione, soprattutto la domenica mattina. Qui sugli scaffali i soci avevano sistemato centinaia di volumi a disposizione dei cittadini. Una sorta di biblioteca non ufficiale. Nel quartiere manca da sempre una biblioteca. Un’assenza più volta denunciata dai cittadini di San Fruttuoso. L’associazione culturale San Fruttuoso aveva anche in passato chiesto al Comune di poter trasformare la propria sede in una vera e propria biblioteca di quartiere, ma nulla è mai stato fatto. Anche la consulta ha avanzato l’ipotesi della realizzazione di una biblioteca sfruttando gli spazi e i volumi che già sono presenti nella biblioteca all’interno dell’ex centro sociale di via Tazzoli. Ma anche questa iniziativa non è mai decollata.

Sempre l’associazione San Fruttuoso aveva interpellato Telecom per chiedere di poter convertire la cabina telefonica di via Iseo (ormai inutilizzata da tempo) in un angolo per il book crossing. Niente da fare.

E allora ai soci non è rimasto che allestire un piccolo banchetto aperto a tutti. Nella speranza che il nuovo anno porti anche a San Fruttuoso una biblioteca di quartiere.

