Monza: 500 nuovi alberi in arrivo per via Baradello

In autunno nell’area verde che si estende su 9.800 metri quadri in via Baradello a Monza saranno messi a dimora 500 alberi donati al Comune dall’associazione Selva Urbana che collabora con diverse amministrazioni e con le scuole in progetti di piantumazione partecipata e di programmi di educazione ambientale.

L’organizzazione nel 2016 ha regalato a piazza Trento e Trieste 70 piante collocate in via Monte Generoso: ogni porzione di terreno valorizzata attraverso una foresta, dicono dal municipio, contribuisce a creare una cintura verde di rilevanza paesaggistica. L’area di via Baradello, peraltro, è inserita nella rete verde disegnata dal Piano provinciale in quanto compresa nel parco sovracomunale Grugnotorto-Villoresi.

