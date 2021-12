MONZA cardinale Delpini in visita alla comunita pastorale ss trinita d amore (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monsignor Delpini a Monza, domenica gli auguri via radio alle pattuglie dei carabinieri sul territorio - FOTO Un altro fine settimana monzese per l’arcivescovo Mario Delpini che sabato sera ha celebrato la messa a San Giuseppe. Domenica al Comando Provinciale Carabinieri di Monza (con messa a San Carlo) con saluto via radio alle pattuglie.

Un altro fine settimana monzese per l’arcivescovo Mario Delpini che sabato sera ha celebrato la messa a San Giuseppe, nella visita alla comunità pastorale Santissima Trinità d’Amore, e domenica mattina ha incontrato l’Arma dei Carabinieri al Comando Provinciale Carabinieri di Monza.

Accompagnato da don Giuseppe Massaro, parroco della vicina chiesa di San Carlo dove poi ha celebrato messa, è stato accolto dal Comandante Provinciale, colonnello Gianfilippo Simoniello, e dai militari presenti nella sede, ai quali ha espresso gratitudine per l’appartenenza a un’istituzione che è “presidio di sicurezza e legalità”.

Particolare emozione per il personale ringraziamento rivolto da Delpini a tutti gli equipaggi in servizio di perlustrazione sul territorio, collegati via radio con la Centrale Operativa del Comando Provinciale, per il lavoro svolto e per essere “presenza capillare e disponibile per la comunità”.

La visita in città è continuata al Sacro Cuore nel quartiere Triante. Come da tradizione ha incontrato anche i membri del consiglio pastorale, le famiglie dell’iniziazione cristiana e le associazioni.

