Moda e innovazione, dalla Lombardia 10 milioni di euro per imprese del settore (in crescita) Uno stanziamento di 10 milioni di euro per sostenere l’innovazione nella moda. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni.

«La misura 'Fashiontech-Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile' sostiene l'innovazione del settore moda finanziando progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla sostenibilità, declinata sotto il profilo ambientale, con un'attenzione particolare anche dal punto di vista etico e sociale». Possono partecipare gruppi di imprese, da 3 a 6, che presentano progetti innovativi nel settore della moda.

Il settore della moda è un volano trainante per l’economia lombarda e nazionale: da una recente elaborazione della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, emerge che le imprese della moda in Lombardia sono 33.600 (prima regione in Italia), sulle 221.191 a livello nazionale. Per numero complessivo di imprese, Milano domina con 13.196, seguita da Brescia con 3.773, Bergamo con 3.285, Varese con 3.213. Superano le 2.000 anche Como e Monza e Brianza. L’Export lombardo di moda nel mondo tocca quota 9.987.694.473 euro nei primi nove mesi del 2018, +3,6 per cento rispetto all’anno precedente, una crescita superiore a quella italiana (+2,3 per cento), rappresentando un quarto del totale nazionale che è di 39.244.757.592 miliardi. A far la parte del leone è sempre Milano, leader in Lombardia e in Italia per export, con un valore di 5.236.785.857 miliardi nei primi nove mesi, +6,4 per cento rispetto al 2017.

