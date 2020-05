Monza Incrocio via Borgazzi - via Aquileia (Foto by Fabrizio Radaelli)

Mobilità sostenibile a Monza: via ai lavori della ciclabile per Bettola Con la Fase 2 a Monza sono iniziati anche i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che da via Borgazzi porterà fino a Bettola, ai confini di Cinisello Balsamo e hub delle linee 1 e 5 della metropolitana.

L’intervento è inserito nel progetto “MOBISCUOLA - Monza in Bici a Scuola e al Lavoro” , prevede lavori complessivi per circa 300mila euro ed è finanziato al 60% da un contributo ministeriale e per la restante parte da fondi comunali. La fine dei lavori è prevista per novembre 2020.

La pista ciclabile monodirezionale sarà realizzata su entrambi i lati di via Borgazzi, a partire con l’intersezione di via Philips/Gorizia fino all’intersezione con via Asiago. Da via Asiago in poi la pista lato ovest si sposterà sul lato est mediante un attraversamento illuminato: da questo punto in poi diventerà bidirezionale sul marciapiede che per l’occasione verrà allargato. Il tracciato proseguirà ancora sul lato est fino all’inizio dello spartitraffico centrale del cavalcavia sulla A52.

Qui si sposterà centralmente sullo spartitraffico delimitata da transenne per proseguire fino all’imbocco dell’A52 sul lato est (attraversamento illuminato) e riposizionandosi sul marciapiede.

Dall’incrocio con Via Tolstoj/Bettola la pista proseguirà come pista ciclopedonale promiscua su carreggiata, delimitata da un cordolo di separazione su via Bettola fino al confine con Cinisello Balsamo e l’area di prossima realizzazione del futuro capolinea della M1.

«Dopo il bando sui monopattini elettrici ecco il secondo tassello verso quella richiesta sempre più pressante di una diversa e più dolce mobilità cittadina e extraurbana. Ma non ci fermeremo qui, nelle prossime settimane ci saranno ulteriori importanti novità che riguarderanno il nostro “nuovo” modo di muoverci», dice il sindaco Dario Allevi.

«Questa pista ciclabile è una risposta concreta ai tanti pendolari che ci chiedono alternative valide per gli spostamenti casa/lavoro – spiega l’assessore alla Mobilità Federico Arena – Per questo i due chilometri e mezzo di questa opera, che sarà realizzata su uno degli assi più congestionati del traffico cittadino, sono particolarmente strategici e, in vista della metropolitana, diventeranno un tassello importante del piano della mobilità monzese».

I lavori prevedono anche l’esecuzione di adeguamenti normativi sugli impianti semaforici: saranno introdotte, in particolare, lanterne ciclabili in corrispondenza degli attraversamenti semaforizzati. Non sono previste chiusure né restringimenti di carreggiata durante le fasi di cantiere; in qualche caso sarà necessario, invece, spostare o eliminare qualche fermata bus, di cui si darà adeguata informazione.

