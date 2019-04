Mobilità alternativa: torna la Fiera della Bicicletta con Monza in Bici Monza regina (anche) delle due ruote: l’appuntamento è per sabato 13 aprile con la terza edizione della “Fiera della Bicicletta” organizzata da Fiab - Monza in Bici. Dalle 10 alle 19 in piazza Trento e Trieste.

Monza regina (anche) delle due ruote: l’appuntamento è per sabato 13 aprile con la terza edizione della “Fiera della Bicicletta” organizzata da Fiab - Monza in Bici. Dalle 10 alle 19 in piazza Trento e Trieste saranno presenti una ventina di operatori che ruotano attorno al mondo della bici: imprese di produzione e distribuzione, produttori artigianali, ciclofficine e associazioni del territorio.

Tra le novità l’organizzazione di una visita guidata al parco, negli spazi di Villa Mirabello (ritrovo alle 10.15 in piazza Trento), e la presenza di realtà che propongono corsi di formazione di meccanica ciclistica e di altre che si preoccupano della gestione di velostazioni e ciclofficine.

E poi la premiazione, nel tardo pomeriggio, della manifestazione “Dome to Dome”, che unirà il duomo di Milano al battistero monzese, organizzata da 039 Cycling Brotherhood (prevista tra le 17 e le 18.30).

Presente anche il Comune di Villasanta con uno stand per presentare le buone pratiche messe in campo e raccontare l’esperienza del Pums, il piano urbano di mobilità sostenibile.



Sarà anche l’occasione per conoscere i nuovi vertici di Monza in Bici: dal primo aprile Pasquale Scalambrino ha lasciato la presidenza a Lorenzo Brusadelli: monzese, 35 anni e socio fondatore di un’agenzia di comunicazione che ha sede nel cuore del centro.

«Uso la bici tutti i giorni per andare al lavoro e per muovermi in città - ha spiegato - e mi imbatto quotidianamente con i problemi di mobilità e di viabilità che Monza fatica a risolvere. Se l’automobilista, per guidare, usa un occhio solo, che spesso finisce per essere puntato sullo smartphone e non sulla strada, il ciclista di occhi deve averne ben più di due».



