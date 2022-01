Minorenne di Sovico vaga di notte in bici per le strade di Besana in Brianza: i carabinieri lo riportano a casa È stato riaccompagnato a casa dai carabinieri il quattordicenne di Sovico che, nella serata di venerdì 21 gennaio, è stato trovato vagare per le strade di Besana in Brianza a bordo della sua bicicletta.

A 14 anni in giro per la Brianza di notte in bicicletta. Allontanatosi da casa, è stato intercettato dai carabinieri che lo hanno affidato nuovamente ai genitori. Nella serata di venerdì 21 gennaio, attorno alle 22, a Besana in Brianza, i carabinieri del locale comando arma, durante un ordinario servizio di perlustrazione del territorio hanno notato un adolescente a bordo di una bicicletta senza fari, vagare da solo, nel freddo della notte, tra le strade buie del paese brianzolo. La giovane età del ragazzo ha portato gli operanti a fermarsi e a identificarlo. Il minore, infreddolito dalle rigide temperature sotto lo zero e un po’ spaesato, ha provato a giustificarsi dichiarando di esser venuto da Sovico e aver percorso oltre dieci chilometri di salite al buio con la sua bicicletta per andare a mangiare un galletto arrostito in un noto locale di zona.

Date le inusuali circostanze e la minore età, il 14enne è stato fatto salire in macchina e portato in caserma dove ha potuto ristorarsi al caldo mentre i militari, dopo vari tentativi, sono riusciti a rintracciare i genitori ai quali, una volta giunti in caserma, lo stesso è stato riaffidato. Durante gli accertamenti è emerso che il 14enne già in passato si era allontanato volontariamente da casa e che quel pomeriggio era uscito dalla propria abitazione di Sovico per andare a fare un giro a Monza per poi, all’insaputa dei genitori, cambiare idea e non rincasare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA