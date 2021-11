Mimo si farà anche nel 2022: il Milano Monza Motor Show ospiterà anche la Mille Miglia all’autodromo Ospiterà anche la Mille Miglia il Mimo 2022: il Milano Monza Motor Show si farà anche il prossimo anno. Sabato 18 giugno arrivo all’autodromo nazionale.

La seconda edizione del Mimo, il Milano-Monza Motor show, si farà. E avrà un’ospite d’eccezione: la Mille Miglia. Giornata di grandi annunci, sul fronte automobilistico, per il calendario di appuntamenti che interesseranno l’autodromo di Monza nel 2022. Il primo riguarda,come detto, la seconda edizione del Mimo, il Milano Monza Motor Show: dopo la prima edizione avvenuta nel corso del 2021 (e spostata più volte di data, causa pandemia), più Milanocentrica che Monzacentrica rispetto al progetto iniziale, il team di Andrea Levy, grande organizzatore della manifestazione (che si terrà dal 15 al 19 giugno 2022), si è messo al lavoro fin da subito per programmare la replica del grande salone a cielo aperto, che ha avuto come location le vie più “in” del centro di Milano e l’autodromo monzese. La kermesse sarà presentata ufficialmente settimana prossima in occasione di una conferenza stampa organizzata, per martedì 16 novembre, all’auditorium Pirelli di Milano.

Il percorso dell’edizione 2022 della Mille Miglia: da sinistra Aldo Bonomi, Beatrice Soattini, Emilio del Bono, Giuseppe Cherubini

All’interno del Mimo, ci sarà un secondo appuntamento da non perdere: il passaggio della Mille Miglia. L’edizione numero 40 della rievocazione della corsa storica, che coincide con la decima 1000 Miglia organizzata da 1000 Miglia Srl, tornerà ad attraversare l’Italia in senso orario e, con partenza e arrivo da Brescia, attraverserà nell’ordine Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma. Sabato 18 giugno, ultima giornata dell’evento, le vetture partecipanti saranno impegnate con una serie di prove nel circuito di Varano de’ Melegari, per transitare poi da Salsomaggiore Terme, Stradella, Pavia e raggiungere l’autodromo di Monza dove, in collaborazione con Mimo, gli equipaggi metteranno alla prova la loro abilità con i crono metri e pressostati sulla pista che celebra nel 2022 il centenario dell’autodromo sede del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Prima di giungere al traguardo di Brescia, le auto in gara saluteranno Bergamo in un simbolico anticipo del gemellaggio che vedrà le due città unite nel progetto Brescia - Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023.

In contemporanea, per continuare a porre l’attenzione sul tema della mobilità sostenibile e sui cambi di paradigma dell’industria 4.0, si svolgerà la 1000 Miglia Green. Una sfida per le vetture ad alimentazione alternativa che, per il terzo anno consecutivo, dovranno percorrere l’intero tracciato della gara riservata alle auto storiche.

