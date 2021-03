Milano-Meda riaperta al traffico, demolito e rimosso il ponte di Bovisio Masciago È stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio di domenica 28 marzo la Milano-Meda a Bovisio Masciago nel tratto interessato dalla demolizione di un ponte chiuso dal 2016.

È stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio di domenica 28 marzo la Milano-Meda nel tratto interessato dalla demolizione di un ponte chiuso dal 2016, all’altezza di Bovisio Masciago. La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 14: l’abbattimento del ponte era iniziato alle 21 di sabato, è stato completato nella notte e poi è iniziata la rimozione dei detriti con la pulizia della strada.

In corrispondenza dei due imbocchi del ponte su via Maestri del Lavoro, non oggetto di abbattimento, verranno installate recinzioni e cancelli metallici, per assicurare protezione contro la caduta dall’alto e la sicurezza del traffico sottostante.

