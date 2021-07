Milano-Meda: oltre un mese di analisi su quattro ponti, il calendario delle chiusure Dal 12 luglio al 21 agosto la Provincia di Monza passa all’ultima fase di analisi su quattro ponti della Milano-Meda: il calendario dei lavori e delle chiusure.

Nuove verifiche sui ponti della Milano-Meda tra Bovisio e Varedo tra il 12 luglio e il 21 agosto. Il motivo: indagini geognostiche e geofisiche su quattro ponti, che imporranno chiusure alternate delle corsie di marcia verso Milano e verso Como.

Si tratta del terzo passo di analisi dopo quelle della primavera su materiali e strutture, seguito da “una breve campagna di rilievi traffico, finalizzata a supportare il calcolo delle barriere di sicurezza stradali”. “Le indagini geognostiche e geofisiche che saranno avviate dalla prossima settimana - aggiunge la Provincia - avranno lo scopo di caratterizzare nel dettaglio le stratigrafie e la costituzione dei suoli soggiacenti ai quattro cavalcavia P2, P4, P5 e P6, in modo da consentire il perfezionamento delle verifiche e relazioni sismiche sulle strutture e la definitiva ultimazione dei due progetti esecutivi, da sottoporre poi a verifiche e validazioni propedeutiche agli appalti dei lavori”.

IL CALENDARIO DEI LAVORI

- Da lunedì 12/07/2021 a sabato 17/07/2021: chiusura corsia di marcia ascendente dir. Como (da Varedo a Bovisio) h 24, per indagini geognostiche e geofisiche sui ponti P2 (viale Brianza a Varedo) e P4 (via Pastrengo a Varedo)

- Da lunedì 19/07/2021 a sabato 24/07/2021: chiusura corsia di marcia ascendente dir. Como (da Varedo a Bovisio) h 24, per indagini geognostiche e geofisiche sui ponti P5 (via Monte Tre croci a Varedo) e P6 (via Bertacciola, Bovisio)

- Da lunedì 26/07/2021 a sabato 31/07/2021: chiusura corsia di marcia discendente dir. Milano (da Bovisio a Varedo) h 24, per indagini geognostiche e geofisiche sui ponti P5 (via Monte Tre croci a Varedo) e P2 (viale Brianza a Varedo)

- Da lunedì 16/08/2021 a sabato 21/08/2021: chiusura corsia di marcia discendente dir. Milano (da Bovisio a Varedo) h 24, per indagini geognostiche e geofisiche sui ponti P6 (via Bertacciola, Bovisio) e P4 (via Pastrengo a Varedo)

