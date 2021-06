Mezzo milione di asfaltature a Desio: ecco la mappa dei cantieri Un lotto di oltre 500mila euro di manutenzione sull’asfalto di Desio: il piano partito il 21 giugno prosegue. La mappa degli interventi programmati dal Comune.

Lavori in corso lungo le strade di Desio. Sono partite il 21 giugno e termineranno nei prossimi giorni le opere di asfaltatura in alcune arterie cittadine di grandi e di piccole dimensioni, sia ad alto scorrimento sia di quartiere. L’investimento ammonta a 520mila euro.

Queste le vie interessate: via Romagna, da via Martiri delle Foibe a via Agrigento, incluso un tratto da via Agrigento a via Calatafimi; via per Bovisio, da via Milano a via Solaro; via Torino, da via Piave a via Podgora; via Tintoretto, da via A. De Gasperi a via Santa Lucia; via Filippo da Desio, da via Tagliabue a via Molinara; via Salgari, da via Don Mauro Bonzi a SP 173; via Monsignor Luigi Castelli, per il primo tratto con partenza da via Pallavicini; via Monviso, da via Monte Bianco a via Dolomiti; via Di Vittorio, da via Monte Bianco a via Ferravilla; via Milite Ignoto, da via Lombardia ad attraversamento ciclabile; via Filippo da Meda, da via Don Bonzi a via Bassi; Rotatoria di via Maestri del Lavoro, all’incrocio con via Mascagni (SP 151).

In alcune strade, oltre al rifacimento del manto, verranno eseguite anche alcune opere di complemento. In via Di Vittorio, ad esempio, saranno ridimensionate le aiuole di contenimento delle alberature con la sostituzione dei cordoli su nuovi allineamenti, salvaguardando gli accessi carrai esistenti. In via Romagna, invece, nel tratto in prossimità dell’incrocio con via Agrigento, verrà realizzata una caditoia per la raccolta delle acque stradali, allacciata al condotto fognario esistente.

Gli interventi sono nati dalla necessità di ripristinare la pavimentazione stradale messa a dura prova dall’usura o dai lavori svolti in precedenza da aziende fornitrici di servizi. “Alcuni interventi - ha precisato il vicesindaco e assessore al bilancio Jennifer Moro - sono stati segnalati dai Comitati di quartiere”. Nell’arco del proprio mandato l’attuale giunta guidata da Roberto Corti ha investito in interventi straordinari di manutenzione più di 4 milioni di euro, equamente ripartiti tra opere realizzate in centro e nei quartieri.

“L’elemento importante- ha evidenziato Moro- è stato l’aver raddoppiato le risorse annuali destinate alla manutenzione ordinaria delle strade desiane, che sono passate dai 135mila euro nel 2016 a 261mila nel 2020. In questo modo, grazie anche all’allentamento dei vincoli di bilancio partito dal 2016, abbiamo reso più strutturale anche per il futuro il valore delle risorse da destinare alla costante cura del patrimonio stradale cittadino”.

