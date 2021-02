Mezzo dei rifiuti alimentato a metano e gasolio prende fuoco ad Arcore È accaduto nella mattinata di martedì 2 febbraio in via Lombardia ad Arcore. L’operatore è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale con mezzi da Monza e Lazzate.

È andato completamente distrutto un autocarro per la raccolta dei rifiuti alimentato a metano e gasolio che nella tarda mattinata di martedì 2 febbraio, ad Arcore, improvvisamente ha preso fuoco, per strada, in via Lombardia. L’operatore è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto attorno alle 11.45 sono giunte squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con mezzi da Monza e Lazzate. Non si sono registrati inconvenienti né feriti.

L’intervento dei vigili del fuoco

