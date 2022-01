Mezzago, si dimette l’assessore Elisa Passoni: «Esigenze lavorative e personali» Ricopriva le deleghe allo Sport e alle Politiche giovanili. La decisione comunicata con una lettera datata 25 gennaio e indirizzata direttamente al primo cittadino Massimiliano Rivabeni che l’ha ringraziata per il «prezioso contributo».

“Le mutate esigenze lavorative e personali non mi permettono più di svolgere i mio ruolo di assessore e dunque, seppur a malincuore, ritengo opportuno restituire le deleghe ricevute e dimettermi dal ruolo di assessore che con tanto orgogliosi ho rivestito”. Sono queste le parole che l’assessore allo Sport e Politiche giovanili di Mezzago, Elisa Passoni ha scelto per comunicare la decisione di voler rimettere le proprie deleghe nelle mani del sindaco. La decisione è stata messa nero su bianco dalla Passoni in una lettera datata 25 gennaio e indirizzata direttamente al primo cittadino Massimiliano Rivabeni e le dimissioni diverranno effettive il 31 gennaio. Nelle righe la Passoni ha approfittato per rinnovare la stima nei confronti della squadra amministrativa, dei dipendenti dell’ente e ringraziato lo stesso Rivabeni: “per avermi dato l’opportunità di vivere questa esperienza per me molto positiva - si legge - che ha contribuito in modo determinante alla mia crescita umana e professionale”.

Il primo cittadino ha voluto a sua volta ringraziare l’assessore pubblicando per intero sui social la lettera della Passoni accompagnato da un testo a sua firma in cui si legge: “Quando, con il gruppo di Cambia Mezzago, ho iniziato questa esperienza amministrativa lo spirito di unità tra le persone che lo compongono è stato da sempre un punto fermo al quale fare riferimento anche e soprattutto nei momenti più difficili, e in questi anni di momenti difficili ne abbiamo vissuti parecchi. La squadra con la quale ogni giorno amministriamo, e che personalmente mi sta regalando immense soddisfazioni, è per me un bene prezioso e mai vorrei annunciare notizie come queste”.

“Sono però ben consapevole che cinque anni sono lunghi e le condizioni di ogni singola persona del gruppo possono mutare e portare a scelte che, seppur a malincuore, ti spingono forzatamente a fare un passo indietro. Nei giorni scorsi ho ricevuto la lettera di dimissioni dell’assessore allo Sport e Politiche giovanili Elisa Passoni, una lettera che ho deciso di pubblicare integralmente perché mi rende ancora una volta orgoglioso di questo gruppo e dei suoi componenti, una lettera che comunica una decisione sofferta e da tempo annunciata, mitigata però dal fatto che le dimissioni da assessore non significano l’abbandono del gruppo, l’assessore Passoni ha infatti manifestato la volontà di rimanerne parte integrante”.

“Cara assessore, cara Elisa, a nome mio, di tutta l’amministrazione e di tutto il nostro gruppo ti ringrazio per il prezioso contributo che hai portato, per l’impegno e la passione che, insieme a noi hai messo a disposizione della comunità senza se e senza ma, ma sempre e solo nell’interesse di un cambiamento in meglio del nostro paese”.

