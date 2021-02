Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Facebook)

Altre luci per la ciclabile di Mezzago (Foto by Facebook)

Mezzago: in bici e illuminati fino al parco Pane Prosegue l’intervento di illuminazione pubblica di Mezzago: il Comune ha segnalato l’accensione degli impianti sulla ciclabile che porta al parco Pane.

Continuano a illuminarsi i sentieri ciclopedonali a Mezzago. Proseguono infatti gli interventi sull’illuminazione pubblica in diverse aree del paese. Settimana scorsa la luce era arrivata sul sentiero ciclopedonale nel parco tra via XXV Aprile e via Brasca. Nella serata di mercoledì, 10 febbraio, l’amministrazione comunale ha invece fatto sapere che è stato completato anche l’intervento sul percorso ciclopedonale che dal cimitero porta verso i sentieri del parco Pane.

