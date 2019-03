Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gabriele Galbiati)

Il gazebo della Lega Nord di Mezzago poco prima dell'accaduto (Foto by Gabriele Galbiati)

Mezzago: danni al gazebo della Lega e insulti, denunciata una donna È finito con una denuncia il gazebo elettorale della Lega nord di Mezzago che sabato mattina è stato preso di mira da una donna attorno ai 35 anni: prima ha insultato i militanti, poi ha ribaltato il tavolo.

È finito con una denuncia il gazebo elettorale della Lega nord di Mezzago. Sabato mattina, attorno alle 10.15, i militanti sono stati raggiunti da diversi insulti da parte di una donna attorno ai 35 anni alla guida di un’automobile, che passando da via Concordia avrebbe prima apostrofato i presenti (“Fascisti di m*****” e “Salvini di m*****”) e, dopo circa trenta minuti, sarebbe tornata sul luogo parcheggiando proprio accanto al banchetto elettorale e poi ribaltando il tavolo e prendendo a calci i manifesti esposti.

«Siamo rimasti esterrefatti da quanto è successo – ha commentato il segretario cittadino leghista Pietro Ferreri – Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di reagire perché la ragazza è stata velocissima e dopo aver messo sottosopra il gazebo è ritornata in macchina agitando i pugni ed esclamando: “Non è finita qui”. Abbiamo subito avvisato i carabinieri di Bellusco telefonicamente e nel pomeriggio abbiamo sporto denuncia nei suoi confronti, perché alcuni presenti l’hanno riconosciuta».

L’accaduto ha lasciato interdetti i presenti, soprattutto perché sembra non essere stato un episodio isolato. Già alcune settimane fa, sempre durante uno dei gazebi elettorali, alcuni ragazzini avrebbero lanciato dei sassi contro il banchetto insultando i presenti che nei giorni successivi avevano già fatto una prima segnalazione ai carabinieri. Ora la ragazza protagonista del raid di sabato rischia grosso; soprattutto per gli insulti verso Matteo Salvini, che potrebbero costarle una denuncia per vilipendio.

