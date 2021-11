Mezzago, cinema e musica al Bloom con Almodovar e gli inventori del “coatto wave”

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Cinema Bloom (Foto by Marco Testa)

Nuova settimana e nuovi appuntamenti con cinema e musica per il Bloom. La sala dalle poltroncine rosse martedì e mercoledì, 16 e 17 novembre, ospita le ultime due proiezioni di Freaks Out di Gabriele Mainetti, già regista di Lo chiamavano Jeeg Robot. Da giovedì cambia film in cartellone e arriva l’ultima pellicola di Pedro Almodovar, Madres Paralelas.

Gli amplificatori tornano invece ad accendersi venerdì con il primo festival di Gigiabooking: in line up gli X-Mary con il loro pop tropicalista, l’indie rock/pop lofi da Lugano di Forse e La Milano Segreta, il progetto musicale di “poetica neurolettica” di Federico Villa.

Sabato a calcare il palco di via Curiel saranno i Bobby Joe Long’s Friendship Party gli inventori del genere riconosciuto coatto wave (un misto di punk, postpunk, new wave, synthpop, con liriche tra il colto e il romanesco che trattano i temi più svariati, dai serial killer, alla banalità dell’ordinari). In apertura i Marrano, trio travolgente riminese.

Domenica la settimana si chiude nuovamente al piccolo cinema del Bloom con un nuovo appuntamento della rassegna #ragazzichestoria: in programma la proiesione di due cortometraggi animati ZOG di Max Lang e Daniel Snaddon e Il Topo Brigante di Jeroen Jaspaert. Al termine dei film, laboratorio con Maddalena Oppici.

Per info e prenotazioni: www.bloomnet.org

