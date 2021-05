“Mezzago che vorrei”: proposte per i giovani, il Comune lancia un sondaggio Iniziativa dell’assessorato allo Sport e Politiche Giovanili per «cercare di migliorare ed attualizzare la propria offerta per i giovani». Seguiranno poi tavoli con enti ed associazioni per mettere in pratica (se possibile) le proposte.

Un sondaggio per chiede ai giovani che Mezzago vogliono per il futuro. Si chiama “Il paese che vorrei” ed è stato lanciato il primo maggio dall’assessorato allo Sport e Politiche Giovanili del Comune per «cercare di migliorare ed attualizzare la propria offerta per i giovani» si legge nel post dell’amministrazione comunale.

Ragazze e ragazzi potranno compilare il sondaggio a questo link: https://forms.gle/p1WyYL42WHvQXk3XA

«A questa iniziativa seguiranno poi l’organizzazione di tavoli con enti ed associazioni che offrono servizi per i ragazzi di queste fasce di età, per raccogliere la loro disponibilità ed acquisire le loro indicazioni su come sviluppare l’offerta - spiega l’amministrazione -; a costituzione di una delegazione di ragazzi che possa partecipare al tavolo in modalità diretta e quindi farsi portavoce delle necessità della fascia che rappresentano; l’individuazione di una delegazione di genitori dei ragazzi, che possa dare un contributo per garantire che le proposte sviluppate risultino efficaci e supportate non solo dai i giovani ma anche dalle loro famiglie. Al termine del percorso verrà formulato un piano a breve e a medio termine che ridefinirà l’offerta comunale per i giovani tra i 10 e 18 anni».

