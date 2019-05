Metropolitana M5 a Monza: la commissione trasporti della Camera dice sì (all’unanimità) ai 900 milioni Strappa un sì unanime alla commissione trasporti della Camera lo schema di decreto del presidente del Cdm per sdoganare definitivamente i 900 milioni destinati a finanziare il prolungamento della M5 a Monza.

La commissione trasporti della Camera dà il via libera ai 900 milioni che finanziano il prolungamento della metropolitana a Monza. O almeno quelli promessi dal governo, dal momento che ne mancano ancora più di 350 che dovranno spartirsi gli enti locali. A riferirlo è il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, concorezzese, relatore del provvedimento nella IX commissione.

I rappresentanti della Lega in Commissione trasporti con il parere votato nelle mani di Massimiliano Capitanio

La proposta è stata approvata all’unanimità: «Sono orgoglioso di aver fatto da relatore a un provvedimento così importante che già da quest’anno porterà progressivamente a Monza 900 milioni di euro per lo sviluppo di una mobilità efficiente e sostenibile» ha detto dopo il voto, che di fatto approva lo “schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri”. Nello stesso documento è stato inserita anche una “sollecitazione” a stanziare altri fondi, questa volta all’altrettanto atteso prolungamento della linea metropolitana verde, che collegherebbe Cologno e Vimercate. «Il tema dello sviluppo delle infrastrutture ci sta particolarmente a cuore e lo abbiamo dimostrato - ha commentato Capitanio - Il tutto per uno sviluppo più sostenibile e più vicino ai nostri studenti e ai nostri lavoratori. Ringrazio il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo per l’ottimo lavoro svolto e per aver contribuito in maniera determinante a questo risultato. Ora la nostra attenzione sarà tutta per il Vimercatese».

