Meteo Monza e Brianza: un’altra settimana senza pioggia e con temperature minime in calo Una nuova settimana con cieli tersi, temperature minime in calo e senza precipitazioni in vista per la provincia di Monza e Brianza. Arpa Lombardia fa sapere che in regione diminuisce ancora il totale della riserva idrica.

Una nuova settimana con cieli tersi, temperature minime in calo e senza precipitazioni in vista per la provincia di Monza e Brianza. Il meteo dal 7 marzo prevede al massimo qualche addensamento passeggero nella giornata di martedì in un quadro giornate senza pioggia e con temperature minime vicine allo zero in città e sotto lo zero in provincia. Il quadro potrebbe cambiare da giovedì 10 marzo con l’ingresso di una perturbazione atlantica.

Arpa Lombardia intanto fa sapere che in regione diminuisce ancora il totale della riserva idrica (grandi laghi + invasi artificiali + Equivalente di acqua neve), che cala del -8.2% rispetto alla settimana scorsa, attestandosi a livelli nettamente inferiori (-53.5%) alla media del periodo 2006-2020.

Lo comunica il Servizio idrometeorologico, in base alle elaborazioni relative ai singoli bacini idrografici, evidenziando dati che variano da un minimo discostamento dalla media per il bacino del Sarca-Mincio (-17.6%) a un massimo per il bacino del Brembo (-74.4%).

Nel dettaglio, considerando le singole componenti della riserva idrica, i valori sono in generale prossimi a quelli minimi del periodo di riferimento 2006-2020.

Fanno eccezione, in positivo, il lago di Como (+100.2%), gli invasi artificiali del bacino del Brembo (+186.2%), del Serio (+125.3%) e del Chiese (+538.0%) e la riserva contenuta nei laghi d’Idro (+172.0%) e di Garda (+63.1%).

