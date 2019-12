Meteo Monza e Brianza: temperature minime in calo verso lo zero La tendenza meteo prevede per Monza e Brianza giorni sereni verso il weekend di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata e temperature minime in calo verso lo zero.

Con la prima gelata mattutina, dopo un evento sporadico a novembre, tra mercoledì e giovedì anche in Brianza è arrivato l’inverno. La tendenza meteo prevede giorni sereni verso il weekend di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata e temperature minime in calo verso lo zero. In linea con l’inverno meteorologico iniziato – “per convenzione”, spiega il Centro meteorologico lombardo – con il mese di dicembre.

Per almeno una settimana il cielo sereno dovrebbe essere stabile, le temperature massime durante il giorno invece sui 9-10 gradi, di poco sopra la media.

Tra pro del riporre l’ombrello dopo un novembre molto piovoso, c’è il contro dell’accumulo degli inquinanti nell’aria che in presenza di alta pressione tenderanno a salire oltre la soglia limite di Pm10.

Meteo weekend 7 e 8 dicembre 2019

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA