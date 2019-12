Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Meteo Monza e Brianza: allerta arancione per temporali e vento, poi il sole La Protezione civile di Regione Lombardia ha diffuso un’allerta meteo di codice arancione per rischio idraulico dalle 18 di venerdì 20 dicembre. La buona notizia è che la perturbazione è in esaurimento e nei giorni verso Natale torna il sole.

La Protezione civile di Regione Lombardia ha diffuso un’allerta meteo di codice arancione per rischio idraulico dalle 18 di venerdì 20 dicembre. Si chiude con l’intensificarsi della perturbazione che ha interessato Monza e la Brianza la settimana di pioggia che porta verso Natale.

Previsti rovesci che diventano temporali e vento forte da est. La buona notizia è che la perturbazione è in esaurimento a partire dalla mattina di sabato, possibili gli ultimi piovaschi, per lasciare spazio a giornate serene e a un nuovo graduale abbassamento delle temperature, soprattutto le minime che dopo Natale torneranno verso lo zero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA