Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Meteo neve 12 dicembre 2019 (Foto by Chiara Pederzoli)

Meteo Monza Brianza: venerdì neve, possibili accumuli Sono un po’ cambiate le previsioni di neve per venerdì 13 dicembre su Monza e la Brianza. Possibilità di accumuli di qualche centimetro fino al pomeriggio.

Sono un po’ cambiate le previsioni di neve per venerdì 13 dicembre su Monza e la Brianza. Dopo la sorpresa dei primi fiocchi già dalla mattina di giovedì, dalla notte è previsto un nuovo peggioramento con pioggia mista a neve che dalla mattina diventerà neve con la possibilità di accumuli di qualche centimetro fino al pomeriggio.

È una perturbazione da Nord Ovest che determina un nuovo peggioramento del tempo anche in Lombardia. “I fenomeni risulteranno a carattere irregolare su gran pÌarte del territorio regionale e con intensità generalmente debole; potranno tuttavia assumere carattere nevoso sino a quote basse o di pianura durante la mattinata, risultando in seguito più insistenti sui settori alpini di confine”, dicono gli esperti di 3bMeteo.

Clima freddo, temperature tra 0°C e 3°C sulle aree pianeggianti. Venti deboli, tendenti a rinforzare in quota da Nordovest da fine giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA