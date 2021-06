Meteo Monza Brianza: temperature in aumento con l’inizio di giugno, arrivano i 30 gradi Sono previsioni estive quelle degli esperti per i primi giorni di giugno. Da giovedì termometro in salita con massime di 28, 29 e 30 gradi previsti fino a sabato.

Qualche nuvola sul 2 giugno a Monza e in Brianza e si alzano le temperature verso il weekend. Sono previsioni estive quelle degli esperti per i primi giorni di giugno.

“2 giugno con sole prevalente e isolate piogge, mentre da giovedì 3 giugno arriva il primo vero caldo estivo”, dice Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. In Brianza dovrebbe essere nuvoloso alla mattina, ma asciutto. Per poi migliorare con il passare delle ore.

Da giovedì termometro in salita con massime di 28, 29 e 30 gradi previsti fino a sabato. Domenica prevista pioggia alla mattina.

“Quel che appare ormai consolidato è che la Festa della Repubblica trascorrerà all’insegna del bel tempo prevalente su gran parte dell’Italia anche se non mancheranno alcune eccezioni - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - In particolare su Sardegna e Sicilia è attesa maggiore variabilità con rischio anche per qualche occasionale acquazzone, ma il sole non mancherà anche su queste zone. Un po’ di variabilità potrà interessare anche Alpi, Prealpi, Appennino e Piemonte, ma con al più precipitazioni sporadiche e di breve durata”.

Poi “con la progressiva espansione dell’anticiclone verso l’Italia, avremo anche un generale rialzo delle temperature. Fino al 2 giugno il clima diurno si manterrà tutto sommato gradevole, mentre dal 3 al 5 giugno è atteso un aumento termico più marcato con l’arrivo del primo caldo di stagione, associato a punte di 30°C (se non oltre) sulle zone interne da Nord a Sud. Il caldo sarà di stampo africano, ma potrebbe non essere duraturo, con una ridimensionata termica a partire dal Nord già dal 6-7 giugno”, concludono da 3bmeteo.com

