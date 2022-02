Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Meteo Monza Brianza: da lunedì previsto vento forte unedì sulla Lombardia sono previste folate moderate o forti da nord o nordovest dal pomeriggio con raffiche fino a 60 - 80 chilometri all’ora.

Attenzione alle previsioni del tempo perché la nuova settimana inizia con vento forte. Dopo una domenica con nebbia e nuvole pronte a diradarsi solo nel pomeriggio, lunedì sulla Lombardia sono previste folate moderate o forti da nord o nordovest dal pomeriggio con raffiche fino a 60 - 80 chilometri all’ora.

Tendenza confermata anche per martedì, in pianura, con venti moderati o localmente forti da nord o nordovest, in attenuazione dal pomeriggio.

Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime in risalita fino a 17 gradi mercoledì. In calo da giovedì.

