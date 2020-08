Meteo: in Brianza allerta gialla per rischio temporali forti La Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato una allerta gialla per rischio di temporali forti dalle 12 mercoledì 12 agosto a mezzanotte del 13 anche nel nodo idraulico di Milano che comprende la provincia di Monza e Brianza

La Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato una allerta gialla per rischio di temporali forti dalle 12 di mercoledì 12 agosto alle 24 di giovedì 13 agosto anche nel nodo idraulico di Milano che comprende la provincia di Monza e Brianza mentre per il pomeriggio-sera di martedì 11 agosto sono previsti possibili rovesci o temporali, in particolare su Alpi e Prealpi ma non sono esclusi passaggi di rovesci o temporali, meno intensi o più isolati, sulla pianura occidentale e l’Appennino.

Mercoledì 12 agosto, fino al primo mattino possibili occasionali piovaschi o brevi rovesci. Dalle ore centrali precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale su fascia alpina, prealpina e Appennino. Verso il tardo pomeriggio-sera interessamento in parte anche dei settori di pianura. Anche giovedì 13 la giornata dal punto di vista meteorologico dovrebbe risultare instabile con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale.

In vista della previsione, è stato quindi richiesto ai sistemi locali di protezione civile di attivare e mantenere una fase operativa minima di attenzione, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, in linea con quanto previsto nella pianificazione di protezione civile, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

«In particolare si suggerisce ai Presidi territoriali - dicono dalla Protezione civile regionale - di prestare attenzione a fenomeni che potrebbero risultare intensi e pericolosi, quali scenari di rischio temporali forti (rovesci intensi, fulmini, grandine, raffiche di vento) caratterizzati da elevata incertezza previsionale ma con effetti dannosi sul territorio, quali: danni a coperture e a strutture provvisorie; rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; danni alle colture agricole e agli automezzi a causa di grandinate; innesco di incendi e lesioni da fulminazione; possibili locali dissesti idrogeologici e locali criticità sul reticolo idraulico minore e/o sulle reti di drenaggio urbano (con particolare attenzione alle aree metropolitane); problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali».

