Meteo, il maltempo lambisce Monza e Brianza: giovedì di pioggia in arrivo Pronti con ombrelli, giacche e cappelli. Maltempo in arrivo sull’Italia e nuvole anche su Monza e Brianza, anche se l’allerta per le piogge forti non dovrebbe interessare il territorio.

Maltempo in arrivo sull’Italia e nuvole anche su Monza e Brianza, anche se l’allerta per le piogge forti non dovrebbe interessare il territorio. La pioggia (debole) è attesa dalla serata di mercoledì e poi per tutto giovedì 10 ottobre, con temperature massime a 17 gradi dopo un inizio di settimana mite e soleggiato.

Il tempo tornerà a migliorare venerdì, con ampie schiarite specie dal pomeriggio. “Clima che rimarrà comunque molto mite per il periodo seppur associato a un lieve calo delle temperature diurne nei prossimi giorni. Minime notturne invece in rialzo, complice la nuvolosità”, dicono gli esperti di 3bMeteo.com. Ombrelli pronti, nelle previsioni, per l’inizio della settimana del 15 ottobre.

Disagi invece in diverse zone d’Italia. Dopo aver fatto danni in Sardegna, il maltempo si sposta su Nordovest e Toscana: “Proprio la lentezza della perturbazione potrà favorire piogge intense e persistenti in particolare su Piemonte occidentale, meridionale, Valle d’Aosta orientale, Liguria, specie savonese, e Toscana specie tra lucchesia, pisano, livornese e Isola d’Elba”, avvertono da 3bMeteo.

Le temperature si manterranno superiori alle medie del periodo e di fatto il 2018 si candida ad essere l’anno più caldo di sempre in Italia.

