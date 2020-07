Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Meteo, allerta per rischio temporali forti nella notte Allerta arancione per il rischio di temporali forti per le ore centrali della notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. Bel tempo nel fine settimana.

Un’allerta arancione per il rischio di temporali forti interessa anche la provincia di Monza e Brianza in particolare per le ore centrali della notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio.

I bollettini meteo prevedono dal tardo pomeriggio-sera di giovedì precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, anche sulla pianura a partire da pianura occidentale. Dalla tarda serata e fino al primo mattino di venerdì, rovesci e temporali “tendenti a divenire diffusi e insistenti, con fenomeni organizzati e localmente di forte intensità, che in questa prima fase interesseranno maggiormente la fascia prealpina, quindi Pianura e Appennino. Quindi irregolare temporanea attenuazione delle precipitazioni”.

Venerdì possibilità di temporali anche intorno alle 17 in una giornata tendenzialmente parzialmente nuvolosa con temperature massime di 27 gradi.

Fine settimana con cieli sereni e massime a 30 gradi.

