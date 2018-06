Meteo: a Monza e in Brianza weekend oltre i 30 gradi Il caldo ma non troppo di questi giorni deve lasciare strada a un anticiclone africano che nel weekend porterà Monza e la Brianza oltre i 30 gradi. Dovrebbe comunque essere una fase, con lieve ridimensionamento già da lunedì.

L’anticiclone porterà il caldo in tutta Italia, con temperature che in Brianza dovrebbero toccare il picco di 33 gradi nella giornata di sabato. Tra domenica e lunedì è previsto l’ingresso di venti più freschi da Est e temperature meno calde, mentre nel corso della settimana in arrivo non è esclusa la possibilità di temporali (mercoledì).

“Già venerdì il tempo tornerà più stabile salvo qualche acquazzone o breve temporale ancora possibile su Alpi, Appennino e al Sud, comunque più occasionale rispetto ai giorni precedenti – dice Edoardo Ferrara di 3bMeteo.com – ma sarà nel weekend che l’anticiclone africano raggiungerà l’Italia, in particolare quella centro-meridionale, portando tanto sole e al più isolati temporali pomeridiani sulle Alpi. Le temperature saranno in netto aumento, con massime diffusamente oltre i 30 gradi: punte di 34-35°C sono attese su Valpadana e aree interne del Centrosud, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio. Picchi di 36-37°C saranno inoltre possibile sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Più mitigate le coste grazie alle brezze marine, tuttavia si farà sentire anche l’afa, complice l’umidità presente nell’aria con temperature percepite anche maggiori di quelle reali”.

Quanto durerà? “A oggi non sembra essere una situazione particolarmente duratura, soprattutto per il Nord, dove la prossima settimana potrebbero tornare nuovi acquazzoni e temporali, con smorzamento del caldo. Una ipotesi ancora in fase di analisi e che necessiterà di ulteriori conferme”, concludono da 3bmeteo.com.

