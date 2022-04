Meteo a Monza e Brianza: addio pioggerelle, da lunedì 4 aprile le temperature salgono Tornano a salire le temperature a Monza e Brianza a partire da lunedì 4 aprile, con la scomparsa delle piogge. Le previsioni di 3BMeteo fino a venerdì 8.

Sembra già finita la stagione delle pioggerelle che ha caratterizzato la settimana di passaggio tra marzo e aprile: a partire da lunedì 4 aprile, tranne qualche goccia notturna nella notte, le precipitazioni lasciano il posto soltanto a nuvole e velature per tutto il corso della settimana.

Così dicono i dati del canale 3BMeteo

Una situazione stabile per i giorni successivi con progressivo, leggero aumento delle temperature, già a partire da martedì 5 aprile, quando il termometro dovrebbe raggiungere i 18°C con possibili venti deboli. Mercoledì 6 “permane un contesto di pressioni medio-alte che favorisce una giornata in prevalenza stabile e abbastanza soleggiata su tutta la regione. Non mancherà tuttavia qualche annuvolamento irregolare di passaggio” con temperature fino a 21°C che potranno aumentare di un grado giovedì 7 aprile, altro giorno che, pur in presenza di “cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata”, non prevede piogge. A chiudere la settimana, venerdì 8, “un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale”.

