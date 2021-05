Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Meno inquinamento e spreco di energia: a Monza appuntamento con “Progetto Futuro” Quinto incontro organizzato dall’associazione politico culturale, Città Persone. Un focus sullo stato dell’ambiente in città per valutare criticità e previsioni programmatiche di intervento. Appuntamento online il 5 maggio.

È in rampa di lancio il quinto appuntamento di “Progetto futuro” con l’incontro del 5 maggio organizzato dall’associazione politico culturale, Città Persone. «In questa occasione focalizzeremo l’attenzione sullo stato dell’ambiente a Monza: una valutazione delle criticità e delle previsioni programmatiche e di investimenti a breve e medio termine volti a ridurre i fattori inquinanti e gli sprechi energetici» hanno fatto sapere gli organizzatori .

Una prima analisi di quadro generale, con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale del Piano di Governo del Territorio vigente (PGT del 2017) verrà effettuata da Carlo Luigi Gerosa, architetto urbanista che evidenzierà le previsioni utili alla transizione verde, in particolare sul contenimento del consumo di suolo e di una corretta gestione delle risorse del territorio. Seguiranno gli interventi del Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci e del Vice Presidente di Acsm-Agam, Paolo Busnelli che verteranno sulle scelte strategiche e i conseguenti investimenti necessari nei settori della gestione della rete idrica-depurazione e del teleriscaldamento, per raggiungere sempre più elevati standard di qualità dei servizi erogati, puntando sulle energie rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni in atmosfera.

Per seguire l’evento a partire dalle 20.45 sarà possibile collegarsi a: piattaforma Zoom: https://bit.ly/3jWMWdn e alle pagine Facebook: www.facebook.com/cittapersoneassociazione; www.facebook.com/LaboratorioMonza; www.facebook.com/MinervaAssociazione; www.facebook.com/MonzAttiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA