Medese ubriaco in moto: fermato sulla Regina con un tasso di alcol sette volte oltre i limiti

È tornato dalla gita sul lago con la moto nuova sul carro attrezzi e senza patente. Non è stata una buona domenica per un medese di 49 anni fermato dalla polizia stradale per un controllo in provincia di Como con una concentrazione di alcol nel sangue superiore di quasi 7 volte ai limiti.