Meda: un furgone si incendia per strada in via Cadorna

Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza in via Cadorna, a Meda, nel primo mattino di mercoledì 19 maggio, per mettere in sicurezza un furgone avvolto dalle fiamme forse a causa di un corto circuito. L’allarme è scattato attorno alle 6.30. Le squadre si sono presentate con una autopompa da Seregno e una autobotte da Bovisio Masciago. Sul posto anche le forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito.

