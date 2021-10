Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Meda: un 15enne getta un calzino con la droga davanti ai carabinieri, denunciato Portato in caserma dopo essere stato pizzicato a consumare uno spinello, davanti all’ingresso ha cercato di disfarsi di 150 grammi di hashish e di un bilancino che ha detto di aver ricevuto da uno sconosciuto.

Un 15enne incensurato è stato denunciato dia carabinieri di Meda per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato mentre era intento a consumare una sigaretta all’hashish e accompagnato in caserma per violazione al Decreto 309/90 articolo 75 (detenzione sostanze stupefacenti), il minore, poco prima di varcare la soglia avrebbe cercato di liberarsi di un calzino con all’interno circa 150 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Gesto notato dai militari che hanno recuperato l’involucro.

Il giovanissimo ha detto ai militari di averlo ricevuto il giorno prima da uno sconosciuto incontrato casualmente a Meda. Una perquisizione domiciliare ha permesso di trovare anche la somma contante di 700 euro circa, somma sequestrata insieme allo stupefacente e al bilancino.

