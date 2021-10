Meda, torna nel bar e importuna i presenti: i carabinieri lo denunciano per ubriachezza molesta Un 44enne sotto gli effetti dell’alcol è stato allontanato una prima volta e portato all’ospedale, avrebbe rifiutato le cure mediche ed è tornato una seconda volta nel bar dove sono di nuovo arrivati i carabinieri che l’hanno denunciato e fatto intervenire ancora i soccorsi.

Allontanato dai carabinieri perché avrebbe importunato il titolare e i clienti è tornato nuovamente nel bar, a Meda, ma la seconda volta è stato denunciato per ubriachezza molesta. Protagonista un 44enne medese: sabato notte i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Seregno sono intervenuti una prima volta insieme a personale del 118. L’uomo è stato trasportato in ospedale, secondo quanto riferito dall’Arma avrebeb rifiutato le cure mediche e quindi si è allontanato dall’ospedale a piedi facendo ritorno per la seconda volta nel bar dove avrebbe di nuovo importunato i presenti. Tornati di nuovo sul posto, i militari non hanno potuto fare a meno di denunciarlo per il reato di ubriachezza molesta e far intervenire ancora i soccorsi sanitari.

