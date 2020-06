Malore in palestra a Meda via Einaudi. Soccorsi attivati in codice rosso. (Foto by Edoardo Terraneo)

Meda, malore in una palestra. Uomo portato in ospedale Malore per un uomo che si stava allenando in una palestra a Meda . È stato soccorso e trasportato con l’ambulanza in ospedale in codice giallo

Si stava allenando in palestra di via Einaudi quando poco prima delle 11 di domenica 14 giugno ha avuto un malore. Per questo un uomo di 45 anni è stato soccorso da un’ambulanza proveniente da Seregno e un’automedica da Desio attivate in codice rosso.

L’uomo è stato prima stabilizzato dai soccorritori sul posto e poi trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, considerato quindi in condizioni serie ma non tali da comportare un pericolo di vita.

